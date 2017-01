Würzburg: Professioneller Ladendiebstahl

Foto: Rike / pixelio.de

Ladendiebstahl vereitelt. Ein 26-jähriger Mann und seine 33-jährige Begleiterin wurden in einem Warenhaus in Würzburg von einem Ladendetektiv beobachtet, wie sie mit jeweils einem Parfüm in Richtung Ausgang gingen ohne zu bezahlen. Obwohl die Alarmanlage los ging, gingen sie weiter, bis sie vom Ladendedektiv angesprochen wurden. Die Polizei fand neben dem Parfüm bei beiden Personen im Rückenbereich unter dem Gürtel Pakete mit geklauten Pullovern und Jeanshosen. Die Beute hatte einen Wert von über 450 Euro.

Erstellt: 08.01.17 - 11:06 Uhr



