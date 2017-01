Wiesentheid: Gewächshaus eingeworfen

Foto: Tom Kleiner / pixelio.de

Glas gegen Glas. Am Wochenende wurde festgestellt, dass an einem Gewächshaus in Wiesentheid mehrere Glassegmente eingeworfen worden waren. Vermutlich wurden die Glassegmente mit Flaschen und Gläsern eingeworfen, da in einer Glasscheibe noch eine Flasche steckte. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro beziffert.

Erstellt: 08.01.17 - 10:32 Uhr



