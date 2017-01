Hallenfußball: Würzburger FV neuer Stadtmeister

Foto: Würzburger FV

Der Würzburger FV ist der neue Hallenkönig in Würzburg. Bei der Stadtmeisterschaft am Freitag und Samstag haben sich die Kicker aus der Mainaustraße am Ende durchgesetzt. Im Finale ging es gegen die U23 vom Stadtrivalen Würzburger Kickers. In einem spannenden Finale hieß es am Ende 3:2 für die Blauen. Beide Teams trafen bereits in der Zwischenrunde aufeinander. Am Samstagmorgen gewannen die Kickers noch mit 2:0. Der WFV feierte damit am Samstag den insgesamt 17. Gewinn der StadtmeisterschaftAuf Platz drei landete am Ende der SV Heidingsfeld, der sich gegen den SV Oberdürrbach durchsetzen konnte. Insgesamt 17 Teams nahmen an der 36. Stadtmeisterschaft in der s.Oliver Arena teil.

Erstellt: 07.01.17 - 19:51 Uhr



