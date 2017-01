Mainfranken: letzte Chance für die Weinköniginnen-Bewerbung

Foto: Fränkischer Weinbauverband

Noch bis Mitternacht läuft die Frist. Solange können sich junge Frauen für die Wahl zur Fränkischen Weinkönigin 2017 bewerben. Die Nachfolgerin von Christina Schneider aus Nordheim wird am 10. März in Veitshöchheim gewählt.Weinbaupräsident Artur Steinmann hatte schon zu Beginn der Bewerbungsphase von drei Kandidatinnen gesprochen, die Interesse signalisiert hätten. Ob sie – und mögliche weitere Kandidatinnen - sich beworben haben steht fest, wenn am Dienstag die Bewerbungen vorgestellt werden.Das Amt der Weinkönigin erfreut sich in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit. Dies zeigt sich vor allem auch der steigenden Zahl von Kandidatinnen. Die Fränkische Weinkönigin nimmt in dem Jahr ihrer Amtszeit rund 400 Termine im In- und Ausland wahr.

Erstellt: 09.01.17 - 07:03 Uhr



