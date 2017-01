Zellingen: Explosionsgefahr bei Verkehrskontrolle

So gefährlich hatten sich zwei Polizisten in Zellingen eine Verkehrskontrolle sicher nicht vorgestellt. Sie hatten am Freitagnachmittag einen VW-Bus gestoppt, weil der Fahrer keinen Gurt angelegt hatte. Was viel gefährlicher war: im Beifahrer-Fußraum stand ungesichert eine 11 Kilo Gasflasche ohne Schutzkappe, gleichzeitig rauchte der Fahrer eine Zigarette. Möglicherweise hatte ihn der Alkohol unvorsichtig gemacht. Der 38-Jährige saß mit 1,7 Promille am Steuer. Auf ihn kommen jetzt diverse Anzeigen zu.

Erstellt: 07.01.17 - 11:42 Uhr



