Thüngen: Brand in Einfamilienhaus - drei Personen leicht verletzt

Foto: Gerd Altmann / pixelio.de

Drei Personen sind in am frühen Samstagmorgen bei einem Feuer in Thüngen leicht verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Brand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit über 100 Einsatzkräften vor Ort, auch weil das Feuer mitten im Ort ausgebrochen war. Die Flammen waren schnell gelöscht, der Schaden beträgt dennoch mehrere zehntausend Euro.Alle drei Verletzten hatten Rauchgasvergiftungen erlitten, zwei von ihnen mussten ambulant in Krankenhäusern behandelt werden.

Erstellt: 07.01.17 - 09:55 Uhr



