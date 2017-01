Arnstein-Heugrumbach: Familiendrama mit zwei lebensgefährlich verletzten Personen

Foto: Paul-Georg Meister / pixelio.de

Familiendrama in Heugrumbach. In einem Mehrfamilienhaus des Arnsteiner Ortsteils sind am Donnerstag ein Mann und eine Frau lebensgefährlich verletzt aufgefunden worden. Beide hatten Schußverletzungen, ein Dritter war offenbar nicht beteiligt. Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten mit Hochdruck daran, die Tathintergründe zu klären.Der Tatort ist in einem Mehrfamilienhaus, der Frau wurde im ersten Stock, der Mann im Erdgeschoss aufgefunden. Ein Familienangehöriger hatte am Donnerstag gegen 15 Uhr 30 die beiden lebensgefährlich Verletzten entdeckt. Die Spurensicherung der Polizei dauert den ganzen Freitag über noch an.

Erstellt: 07.01.17 - 09:04 Uhr



