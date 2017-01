Geiselwind: mit 2,4 Promille in die Polizeikontrolle

Das war nicht nur ein Bier zu viel: mit 2,4 Promille ist in der Nacht zum Samstag ein Autofahrer in Biebelried in eine Polizeikontrolle gefahren. Da den Polizisten direkt eine starke Alkoholfahne entgegenkam, baten sie den 43-Jährigen Fahrer zum Alkotest. Das Ergebnis: 2,4 Promille. Die Folgen: Führerschein vorerst weg und eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer.

