Basketball: s.Oliver verliert in Göttingen

Foto: s.Oliver Würzburg

Ohne Punkte kehrt s.Oliver Würzburg vom Auswärtsspiel in Göttingen zurück nach Würzburg. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Dirk Bauermann unterlag s.Oliver mit 67:79 bei BG Göttingen. Elijah Johnson, den Bauermann erst am Mittwoch verpflichtet hatte, feierte dabei sein Debüt im Würzburger Trikot.Trotz der Niederlage war die Handschrift von Dirk Bauermann schon zu erkennen. In der Defensive ließen die Würzburger weniger Punkte zu als zuletzt. Nun hat Dirk Bauermann drei Wochen Zeit, intensiv mit der Mannschaft zu arbeiten. Durch allstar-Wochenende und Pokalfinale geht es erst am 28. Januar weiter - dann kommt mit Bayern München allerdings eines der Schwergewichte der easycredit BBL nach Würzburg.

Erstellt: 06.01.17 - 20:54 Uhr



zurück zur Übersicht