Arnstein: Versuchte Tötung innerhalb einer Familie

Tötungsversuch in Arnstein. Am Donnerstagnachmittag hat es in einem Ortsteil von Arnstein offenbar einen Tötungsversuch gegeben. Zwei Männer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wie es den Beiden derzeit geht ist unklar. Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Am Freitag untersuchte die Spurensicherung den Tatort, so ein Sprecher der Polizei.Bislang sind der genaue Tathergang, sowie die Hintergründe noch unklar. Sicher ist, dass die Gewalttat im familiären Bereich stattfand, so die Polizei weiter. Am Samstag soll es genauere Infos von Polizei und Staatsanwaltschaft geben.

Erstellt: 06.01.17 - 18:15 Uhr



