Würzburg: Kältestes Dreikönigsschwimmen aller Zeiten

Foto: DLRG

So kalt war es noch nie. Bei 1,2 Grad Wassertemperatur haben am Freitag 87 Schwimmer beim Dreikönigsschwimmen in Würzburg teilgenommen. 65 Männer und 18 Frauen waren mit dabei. Von Randersacker beziehungsweise vom Graf-Luckner-Weiher schwammen sie bis zur Löwenbrücke.Die größte Gruppe stellte die DLRG aus Gerbrunn mit 16 Teilnehmern. Die jüngsten Schwimmer waren 12 und 13 Jahre alt. Es gab auch einen Schwimmer im Alter von 69 Jahren.Das Dreikönigsschwimmen fand in diesem Jahr bereits zum 35. Mal statt. Die DLRG möchte damit zeigen, dass man auch bei niedrigen Wassertemperaturen Menschen aus dem Wasser retten kann.

Erstellt: 06.01.17 - 16:07 Uhr



zurück zur Übersicht