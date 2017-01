Würzburg: Erst geküsst dann geschlagen

Foto: Funkhaus Würzburg

Aus Eifersucht junge Frau geschlagen. Am Freitagmorgen haben sich ein 26-Jähriger und eine 18-Jährige in einem Lokal in der Würzburger Juliuspromenade geküsst. Kurze Zeit später interessierte sich die Frau offenbar für einen anderen Mann. Scheinbar wurde der 26-Jährige eifersüchtig und schlug der Frau auf den Hinterkopf. Die 18-Jährige erlitt dabei eine leichte Gehirnerschütterung und musste ins Krankenhaus.

Erstellt: 06.01.17 - 09:04 Uhr



zurück zur Übersicht