Lkr. Main-Spessart: Viele offene Fragen zur neuen Zentralklinik

Foto: Funkhaus Würzburg

Das neue Zentralklinikum Main-Spessart wirft viele offene Fragen auf. Einige davon sollen am Montag in einer nicht öffentlichen Werkausschusssitzung des Kreistages beantwortet werden. In dieser Sitzung soll es vor allem um die personellen Veränderungen am Klinikum gehen. Es fehlt beispielsweise ein Leitender Oberarzt für die Kardiologie.Einige Fraktionen werden zur Werkausschusssitzung Fragenkataloge einreichen. Alleine die Grünenfraktion hat über 15 Fragen zusammengestellt. Dabei geht es unter anderem um das Grundstück für das neue Zentralklinikum. Außerdem um die Nachnutzungskonzepte für Karlstadt und Marktheidenfeld. Im Frühjahr 2017 soll das fertige Konzept vorgestellt werden.Im vergangenen Jahr wurde entschieden die drei Krankenhäuser in Karlstadt, Marktheidenfeld und Lohr zu einem Zentralklinikum in Lohr zusammenzulegen. Seitdem wird über diese Entscheidung teilweise heftig diskutiert.

Erstellt: 09.01.17 - 06:20 Uhr



