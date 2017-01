Fußball: Kickers-Akteur Dennis Russ wechselt zum FSV Frankfurt

Foto: Funkhaus Würzburg

Kickers-Spieler Dennis Russ verlässt die Würzburger Kickers. Der 24-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zum Drittligisten FSV Frankfurt. Die sind an diesem Samstag um 16 Uhr zu einem Testspiel in der Flyeralarm Arena zu Gast.Dennis Russ kam im Sommer 2015 vom SC Freiburg an den Dallenberg. Vergangene Saison bestritt er 17 Partien in der 3. Liga. In der aktuellen Saison wurde er bislang nur in der zweiten Mannschaft in der Bayernliga eingesetzt.

Erstellt: 05.01.17 - 16:03 Uhr



