Fußball: Kickers im Trainingslager in Marbella

Foto: Würzburger Kickers

Kickers feilen in Marbella an ihrer Form. Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr sind die Würzburger Kickers nach Spanien aufgebrochen. Gegen 13 Uhr traf die Mannschaft im Vier-Sterne-Hotel “Melia Marbella Banus“ ein. Bis zum 19. Januar wird sich die Mannschaft von Bernd Hollerbach dort auf die Rückrunde der 2. Bundesliga vorbereiten. Alle 26 Spieler des Profikaders sind mit dabei, darunter auch Neuzugang Lukas Fröde, der von Werder Bremen kam.Während des Trainingslagers bestreiten die Rothosen insgesamt drei Testspiele. Bereits am Dienstag geht es gegen Borussia Mönchengladbach. Am Freitag spielen sie gegen Royal Excle Mouscron aus Belgien. Am Montag 16. Januar treffen sie schließlich noch auf den Schweizer Erstligisten FC Vaduz.Im Trainingslager möchte Bernd Hollerbach auch an der Kaderplanung für die kommende Saison arbeiten. Insgesamt zehn Verträge laufen zum Saisonende aus. Darunter die von den Stammspielern Rico Benatelli, Nejmeddin Daghfous, Clemens Schoppenhauer oder Robert Wulnikowski.

Erstellt: 09.01.17 - 06:10 Uhr



