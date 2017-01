Kist /A 81: Auto überschlägt sich mehrmals

Foto: Polizei

Winterliche Straßenverhältnisse sorgen für schweren Verkehrsunfall. Am Mittwochnachmittag hat sich ein Auto auf der A 81 bei Kist mehrmals überschlagen. Der 22-jährige Fahrer war in Richtung Würzburg unterwegs, als er auf der linken Fahrspur wegen Schneematsch ins Schleudern geriet. Das Auto prallte gegen die Außenleitplanke, anschließend fuhr er eine Notrufsäule um und überschlug sich mehrmals. Schließlich blieb er im Graben liegen.Der Mann zog sich bei dem Unfall mehrere Schnittwunden zu und wurde deshalb in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto hatte nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden.

Erstellt: 05.01.17 - 13:40 Uhr



zurück zur Übersicht