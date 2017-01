Mainfranken: Die Sternsinger kommen

Ein Rekordergebnis von 1,48 Millionen Euro haben die Sternsinger vergangenes Jahr im Bistum Würzburg gesammelt. In den kommenden Tagen sind die kleinen Königen jetzt wieder unterwegs und ziehen singend von Haus zu Haus, um Spenden zu sammeln.Im Fokus der Aktion steht in diesem Jahr der Norden Kenias, wo die Menschen aufgrund des Klimawandels unter extremer Trockenheit leiden. Durchschnittlich beteiligen sich jährlich etwa 8500 Kinder im Bistum Würzburg an der Sternsingeraktion, um anderen Kindern auf der Welt zu helfen.

Erstellt: 05.01.17 - 16:39 Uhr



