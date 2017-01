Fußball: Kickers testen gegen FSV Frankfurt

Die erste Trainingswoche der Würzburger Kickers ist vorbei. Zum Abschluss bestreiten die Rothosen am Samstagnachmittag noch ein Testspiel in der Flyeralarm Arena. Es geht gegen den Drittligisten FSV Frankfurt. In der Tabelle steht der Zweitligaabsteiger auf Platz 12.Nach dem Testspiel geht es für die Kickers dann ins Trainingslager. Am Sonntagmorgen fliegen sie nach Spanien, nach Marbella. Dort werden sie bis zum 19. Januar vor allem im spielerischen Bereich arbeiten. Während des Trainingslagers bestreiten die Würzburger insgesamt drei Testspiele. Es geht dabei gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach, den Belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron und gegen den Schweizer Erstligisten FC Vaduz.

