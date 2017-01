Fußball: Zwei weitere Testspiele der Kickers im Trainingslager

Foto: Würzburger Kickers

Würzburger Kickers bereiten sich auf die Rückrunde vor. Während ihres Trainingslagers kommende Woche bestreiten sie zwei weitere Spiele gegen Erstligisten. Am 13. Januar geht es gegen Royal Excel Mouscron aus Belgien. Drei Tage später spielen sie gegen den FC Vaduz aus der Schweiz. Außerdem testen sie bereits am 10. Januar gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Die Kickers reisen am Sonntag ins Trainingslager nach Marbella und bleiben dort bis zum 19. Januar.

