Estenfeld: Überfall auf Pizzaboten war frei erfunden

Foto: Lutz Stallknecht / pixelio.de

Ein angeblicher Überfall auf einen Pizzaboten in Estenfeld war frei erfunden. Spurensicherung und Befragung der Zeugen hatten schnell Widersprüche ergeben zur Geschichte des Mannes ergeben. Tatsächlich gestanden der 22-Jährige und ein Komplize, das angeblich geraubte Geld verspielt zu haben.Der 22-Jährige hatte behauptet, er sei am Abend des 27. Dezember zu einem Spielplatz nahe der Weißen Mühle in Estenfeld bestellt worden. Dort hätten ihm zwei Männer seine Bedienungsgeldbörse geraubt und ihn leicht verletzt.Gegen den 22-Jährigen und seinen drei Jahre jüngeren Komplizen wird nun wegen Vortäuschens einer Straftet ermittelt.

Erstellt: 05.01.17 - 10:34 Uhr



