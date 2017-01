Mainfranken: 21 Glätte-Unfälle im Verlauf der Nacht

Foto: Uschi Dreiucker / pixelio.de

Winterliche Straßenverhältnisse in Mainfranken. In der vergangenen Nacht ist es in der Region zu 21 Glatteis-Unfällen gekommen, weitgehend blieb es dabei bei Blechschäden. Mit sinkenden Temperaturen war es ab 22 Uhr zu Problemen auf der Straßen gekommen.Auch heute morgen kann es stellenweise noch glatt sein, auch wenn die Räum- und Streudienste im Einsatz sind. Die Autofahrer werden daher zur Vorsicht aufgerufen.

Erstellt: 05.01.17 - 05:00 Uhr



zurück zur Übersicht