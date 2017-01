Basketball: Erstes Spiel für die Baskets unter Bauermann

Neues Jahr, neues Glück? Am Freitag startet die Rückrunde für s.Oliver Würzburg in der Basketball Bundesliga. Im ersten Spiel unter ihrem neuen Star-Trainer Dirk Bauermann geht es zur BG Göttingen. Erst am zweiten Weihnachtsfeiertag trafen beide Teams aufeinander. Das Hinspiel gewann Würzburg knapp mit 87:86. Nun wollen die Baskets auch auswärts siegen.Mithelfen könnte dabei auch Neuzugang Elijah Johnson, der am Mittwoch aus Zagreb verpflichtet wurde. Ob er aber aufläuft, will Bauermann kurzfristig entscheiden.Vor allem defensiv müssen sich die Baskets steigern. Zuletzt erzielten die Gegner immer über 80 Punkte. Anfang November ließen die Würzburger zuletzt weniger gegnerische Korberfolge zu.Göttingen steht in der Tabelle mit einem Sieg mehr auf Platz zwölf, zwei Plätze vor den Baskets. Die Gastgeber holten vier ihrer sechs Siege vor heimischem Publikum. Spielbeginn in Göttingen an Dreikönig ist um 19 Uhr.

