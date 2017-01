Unterfranken: Nicht aufs Eis gehen!

Fotos: Wasserwacht Unterfranken

Dünnes Eis in Unterfranken. Die Wasserwacht warnt momentan noch davor zugefrorene Eisflächen in der Region zu betreten. Das Eis muss mindestens 15 Zentimeter dick sein, um Personen tragen zu können. Das ist aber momentan noch praktisch nirgendwo in Unterfranken der Fall.Die vergangenen Frosttage haben noch nicht ausgereicht, um eine ausreichend dicke Eisschicht zu bilden.

Erstellt: 05.01.17 - 07:37 Uhr



