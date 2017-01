Basketball: Neuer Spieler für s.Oliver Würzburg

Foto: s.Oliver Würzburg

Neuzugang für s.Oliver Würzburg. Der US-Amerikaner Elijah Johnson wurde bis zum Saisonende verpflichtet. Er spielte zuletzt in Kroatien bei Cibona Zagreb. Am Donnerstag soll der 1,92 Meter große Point Guard zur Mannschaft stoßen. Der 26-jährige Johnson sei eine wichtige Ergänzung zu Jake Odum und Maurice Stuckey, da er beide Guardpositionen sehr gut spielen könne, so Baskets-Trainer Dirk Bauermann. In der bisherigen Saison in Kroatien erzielte Johnson im Schnitt knapp zehn Punkte pro Partie. Ob er am Freitag bei der Partie in Göttingen aufläuft soll kurzfristig entschieden werden.

Erstellt: 04.01.17 - 15:30 Uhr



