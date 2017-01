Würzburg: Verdacht auf weiteren Legal-High-Toten

Offenbar ist in Mainfranken eine weitere Person durch Legal-Highs gestorben. Der 39-jährige Mann wurde bereits am ersten Weihnachtsfeiertag tot in seiner Würzburger Wohnung gefunden, doch erst jetzt gingen Polizei und Staatsanwaltschaft an die Öffentlichkeit. Nachdem die Todesart unklar war, übernahm die Kripo Würzburg die weiteren Ermittlungen. Schnell ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Konsum sogenannter Kräutermischungen.Das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung wird aber wohl erst in einigen Wochen vorliegen.Die unterfränkische Polizei warnt weiter eindringlich vor dem Rauschmittel: Trotz des Namens “legal highs“ seien viele Stoffe illegal und die Wirkung der Substanzen unvorhersehbar.

