Würzburg: Dreikönigsschwimmen im Main

Foto: DLRG

Mitten im Winter in den Main. Am Freitag findet bereits zum 35. Mal das traditionelle Würzburger Dreikönigsschwimmen im Main statt. Zwei verschiedene Streckenlängen stehen für die Schwimmer zu Auswahl. Um 13:30 Uhr startet die Fünf-Kilometer-Strecke an der alten Fähre in Randersacker. Eine halbe Stunde später geht es am Graf-Luckner-Weiher für die 2,5 Kilometer lange Strecke los. Das Ziel ist an der Löwenbrücke. Das kalte Wetter mit prognostizierten Temperaturen von -10 Grad mache den Schwimmern nichts aus. Solange es kein Hochwasser gebe und der Main nicht zufriert, kann das Schwimmen stattfinden, so die DLRG.In den vergangenen Jahren nahmen immer rund 100 Schwimmer daran teil. Oftmals sind sie dabei verkleidet.

Erstellt: 05.01.17 - 06:10 Uhr



