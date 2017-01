Mainfranken: Sanierung zahlreicher Hochbehälter

Foto: M. Großmann_pixelio.de

Wasserversorgung wird auf Vordermann gebracht. Der Zweckverband Fernwasserversorgung Franken (FWF) hat am Mittwochmorgen zahlreiche Bauprojekte in der Region vorgestellt. Die Anlagen werden modernisiert, um die Wasserversorgung in Mainfranken sicherzustellen. Derzeit wird bereits das Pumpwerk im Hochbehälter Höchberg ausgetauscht. Im kommenden Jahr soll es ebenso Sanierungsarbeiten beim Hochbehälter in Zellingen, beim Pumpwerk in Thüngersheim und in Kist geben.Außerdem hat der FWF und die Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH einen Vertrag über fünf Jahre geschlossen. Beide kooperieren gegenseitig bei der Wasserlieferung.

Erstellt: 05.01.17 - 06:00 Uhr



