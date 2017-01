Schweinfurt: wüste Prügelei unter jugendlichen Flüchtlingen

Foto: Funkhaus Würzburg

Zwei Gruppen von jugendlichen Flüchtlingen haben sich in der Nacht zum Mittwoch in Schweinfurt eine Schlägerei geliefert. Beteiligt waren mindestens elf Personen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Vier Opfer mussten in Krankenhäuser gebracht werden.Der Streit zwischen den beiden Gruppen hatte zunächst in der Stadtgalerie begonnen – dort blieb es noch bei einer verbalen Auseinandersetzung. Auch Alkohol war mit im Spiel. Wenig später eskalierte die Situation dann vor einer Flüchtlingsunterkunft. Die Angreifer sollen ihre Opfer dabei auch mit Holzlatten verprügelt haben. Gegen sieben Tatverdächtige wird ermittelt.

Erstellt: 04.01.17 - 10:47 Uhr



