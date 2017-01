Fußball: Stadtmeisterschaft in der s.Oliver Arena

Foto: RainerSturm_pixelio.de

Würzburger Fußballer suchen den Hallenkönig. Am Freitag und Samstag findet in der s.Oliver Arena die 36. Stadtmeisterschaft statt. Die Vorrunde beginnt an Dreikönig um 10:30 Uhr und endet gegen 18:15 Uhr. Am Samstag laufen dann die Zwischenrunde und die Platzierungsspiele. Das Finale ist gegen 19:25 Uhr angesetzt.Titelverteidiger ist Bezirksligist TSV Lengfeld, der sich vergangenes Jahr gegen die Zweite Mannschaft der Würzburger Kickers durchsetzen konnte. Neben diesen beiden Teams gehören Bayernligist und Rekordsieger Würzburger FV, der SV Heidingsfeld, der Post SV Sieboldshöhe und Gastgeber ETSV Würzburg zum Favoritenkreis. Insgesamt 17 Teams nehmen am Turnier teil.

Erstellt: 05.01.17 - 15:30 Uhr



zurück zur Übersicht