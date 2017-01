Unterfranken: Pilotprojekt zum Trinkwasserschutz

Foto: marry SW / pixelio.de

Unterfranken ist der trockenste Regierungsbezirk in Bayern. Deshalb geht dort im Januar ein Pilotprojekt in seine strategische Phase. Es soll für ganz Bayern Ergebnisse liefern. "Wir fangen jetzt an, Handlungsempfehlungen für die verschiedenen Akteure zu entwickeln", sagt Axel Bauer vom Sachgebiet Wasserwirtschaft bei der Regierung von Unterfranken.Gerade in trockenen Gebieten konkurrieren Landwirtschaft, Umwelt und Trinkwasserversorgung - und so arbeitet das Projekt im Raum Schweinfurt-Kitzingen an einem besseren "Niedrigwasser-Management".Es geht darum Strategien zu entwickeln wie Landwirte, Wasserversorger und Naturschützer bei zunehmender Hitze und Trockenheit handeln sollten. Oberstes Ziel ist dabei die Sicherung der öffentlichen Trinkwasserversorgung. Das Projekt läuft seit einem Jahr und soll Ende 2017 abgeschlossen werden.

Erstellt: 04.01.17 - 13:06 Uhr



zurück zur Übersicht