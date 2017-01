Unterfranken: Häuser werden häufig aufgegeben

Immobilien scheinen in Unterfranken nicht wertvoll genug zu sein. Jedes vierte Haus, das in Bayern aufgegeben wird, steht nämlich in Unterfranken. Das ergab eine Anfrage der SPD bei der bayerischen Staatsregierung. Fast 1200 Häuser wurden im Jahr 2015 nicht weitervererbt, sondern fielen an den Staat. Ganz im Gegensatz zu Südbayern, hier lohnt es sich offenbar eher alte Häuser wieder herzurichten. Die Zahlen zeigen, dass man von gleichen Lebensverhältnissen in Bayern noch weit entfernt ist, so die SPD.Das sei “ein Warnsignal für die regionale Entwicklung von Grundstücks- und Hauswerten und der wirtschaftlichen Entwicklung von Regionen insgesamt“, so der Ochsenfurter Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib.

