Würzburg: Großbaustellen laufen wieder an

Foto: Funkhaus Würzburg

Es wird wieder gebaut in Würzburg. Seit dieser Woche laufen die meisten Großbaustellen wieder an. Im Dezember ruhte ein Großteil der Baustellen. Die Arbeiten in der Kaiserstraße werden voraussichtlich erst Mitte/Ende Januar fortgesetzt. Dann geht es dort mit der Verlegung von Platten weiter. Am Ende soll das dann ähnlich aussehen wie in der Eichhornstraße. Sollte das Wetter in den kommenden Tagen und Wochen aber besonders kalt und feucht werden, könnten die Baustellen aber noch etwas länger ruhen.

Erstellt: 11.01.17 - 06:00 Uhr



zurück zur Übersicht