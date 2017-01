Würzburg: Neue Eisbahn in der Stadt

Foto: Funkhaus Würzburg

Neue Eisbahn am Nigglweg in Würzburg. Bereits nach der aktuellen Saison sollen die Bauarbeiten dazu beginnen. Die Planungen dafür seien aktuell in der Endphase, so Jürgen Athmer, Geschäftsführer der zuständigen Bäder-Gesellschaft. Der Neubau wurde nötig, da im Oktober 2013 durch ein Leck im Rohrsystem Kühlmittel ausgelaufen ist. Ohnehin ist die Technik aus dem Jahr 1976 veraltet.Die neuen Rohre sollen auf den jetzigen Flächen der Eisbahn verlegt werden. Die Eisbahn bleibt also an der gleichen Stelle. Allerdings wird es einen eigenen barrierefreien Eingang geben, so der Plan.Wenn der Bauantrag eingereicht ist, könnten die Bauarbeiten im März beginnen und vor der neuen Saison im Oktober beendet sein. Die Kosten sollen sich auf rund 2,5 Millionen Euro belaufen.

Erstellt: 03.01.17 - 16:35 Uhr



