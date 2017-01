Würzburg: Ehefrau mit Messer bedroht

Foto: Funkhaus Würzburg

Eskalierter Ehestreit in Würzburg. Im Stadtteil Zellerau ist in der Nacht auf Dienstag ein heftiger Ehestreit entbrannt. Als die Frau dabei von ihrem Mann mit einem Messer bedroht wurde, rief sie die Polizei und schloss sich in einem Zimmer ein. Als die Polizei zu der Wohnung kam, war der 29-Jährige noch immer sehr aggressiv und musste deshalb gefesselt werden. Ihm wurde von der Polizei ein Kontaktverbot zu seiner Ehefrau auferlegt, außerdem wird jetzt gegen ihn wegen Bedrohung ermittelt.

Erstellt: 03.01.17 - 14:38 Uhr



