Würzburg: Viel zu wenig Regen im Dezember

Foto: Wilhelmine Wulff_pixelio.de

Kaum Niederschlag im Dezember in Würzburg. Im vergangenen Monat wurden vom Deutschen Wetterdienst nur 7,4 Liter pro Quadratmeter gemessen. Das ist nur etwa ein Achtel des durchschnittlichen Niederschlags für Dezember. Normal sind knapp 56 Liter pro Quadratmeter. Im kompletten Jahr 2016 fielen 551 Liter Regen pro Quadratmeter. Das sind knapp 10 Prozent zu wenig, jedoch sei das noch im Rahmen so der Wetterdienst weiter.Trotzdem werde das Wetter immer extremer und in den einzelnen Monaten gebe es Wetterkapriolen. So gab es im Mai heftige Niederschläge mit Überschwemmungen, Ende August / Anfang September dafür dann eine sehr lange Trockenperiode. Im Jahresdurchschnitt gleiche sich das wieder aus.

Erstellt: 03.01.17 - 12:30 Uhr



