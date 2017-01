A3 / Kist: sieben Verletzte bei Auffahrunfall

Foto: Funkhaus Würzburg

Bei einem Auffahrunfall auf der A3 zwischen Kist und Heidingsfeld sind am Montagmittag sieben Personen verletzt worden. Die A3 in Richtung Nürnberg war vorübergehend komplett gesperrt. Ein Porschefahrer war an einem Stauende auf den Seitenstreifen gekommen, dort lag zu diesem Zeitpunkt Schnee. Er verlor die Kontrolle und krachte er in fünf Autos. Dabei wurden sieben Menschen verletzt, in den meisten Fällen handelte es sich um Prellungen.

Erstellt: 03.01.17 - 06:27 Uhr



