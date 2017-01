Mainfranken: stabiler Arbeitsmarkt im Dezember

Foto: Agentur für Arbeit

Der Arbeitsmarkt in Mainfranken zeigt sich zum Jahresende weiter in äußerst stabiler Verfassung. 7.600 Menschen waren im Dezember arbeitslos, 40 mehr als im November. Der Anstieg sei um diese Jahreszeit üblich, in den letzten Jahren aber deutlich größer ausgefallen. Die Arbeitlosenquote bleibt bei 2,6 Prozent.Entsprechend zufrieden zeigt sich Eugen Hain, der Chef der Würzburger Arbeitsagentur. Die regionale Arbeitsmarkt verabschiede sich vom Jahr 2016 mit einer Platzierung in der Championsleague. Eine so gute Entwicklung sei durchaus beeindruckend. Einer der Gründe ist der Branchenmix in Mainfranken – die Stellen verteilen sich auf viele verschiedene Geschäftszweige.Gleichzeitig bleibt auch die Nachfrage nach Mitarbeitern, vor allem Fachkräften, hoch: alleine über 1.200 sozialversicherungspflichtige Stellen wurden gemeldet, die besetzt werden sollen.

Erstellt: 03.01.17 - 10:20 Uhr



