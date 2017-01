Würzburg: Discobesucher stürzen in den Main

Foto: Funkhaus Würzburg

Mit einem kalten Bad im Main hat Silvester für ein Pärchen in Würzburg begonnen. Die beiden hatten kurz nach Mitternacht in einer Disco in der Veitshöchheimer Straße auf einer Lautsprecherbox getanzt. Aus ungeklärter Ursache stürzten die 44-Jährige und der 47-Jährige durch ein offenes Fenster etwa zwei Meter tief in den Main. Glück im Unglück: andere Disco-Gäste warfen sofort Rettungsringe in den Main, so konnten die beiden schnell aus dem eiskalten Wasser geborgen werden. Beide erlitten Unterkühlungen, der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen die Verantwortlichen der Disco wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Erstellt: 02.01.17 - 17:06 Uhr



zurück zur Übersicht