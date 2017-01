Würzburg: Geburtenrekord an der Uni-Klinik

Beispiele aus den an der Würzburger Universitäts-Frauenklinik im vergangenen Jahr geborenen Kindern (Foto: Universitätsklinikum Würzburg)

So viele Geburten wie nie zuvor. An der Würzburger Uniklinik sind im vergangenen Jahr 2029 Kinder auf die Welt gekommen. Das sind 107 Babys mehr als noch im letzten Jahr. Der ständige Anstieg der Geburtszahlen liegt wohl zu einem großen Teil daran, dass kleinere Geburtsstationen in Mainfranken in den letzten Jahren geschlossen haben.Die beliebtesten Namen waren im Jahr 2016 an der Würzburger Uni-Klinik Sophia und Emilia bei den Mädchen und Maximilian und Elias bei den Jungen.Es gab aber auch Namens-Exoten wie Chimsikandi-Iris (weiblich), Haxhi (männlich) oder Bumba-Fernando (männlich).

Erstellt: 03.01.17 - 06:34 Uhr



