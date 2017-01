Würzburg: Renovierung der Frankenhalle aktuell zu teuer

Foto: Funkhaus Würzburg

Vorerst keine Renovierung der Frankenhalle. Die Stadt Würzburg könne eine solch große Investition nicht übernehmen, so Oberbürgermeister Christian Schuchardt. Aufgrund der sonstigen Aufgaben könne man nicht rund 20 Millionen Euro für die Sanierung bereitstellen, so der OB weiter. Deshalb müssten private Investoren gefunden werden, die das Projekt umsetzen und finanzieren können. Damit reagiert Schuchardt auf die Forderung des Ex-Oberbürgermeisters Georg Rosenthal. Rosenthal forderte die Stadt auf die Frankenhalle wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Es sei höchste Zeit den Verfall der Halle in der äußeren Pleich, gegenüber des Kulturspeichers, zu stoppen. Derzeit kann die Stadt dabei aber finanziell offenbar nicht helfen.

Erstellt: 04.01.17 - 06:10 Uhr



zurück zur Übersicht