Fußball: Weitere Neuverpflichtungen der Kickers?

Foto: Würzburger Kickers

Holt Bernd Hollerbach weitere neue Spieler? Das Transferfenster ist noch bis zum 31. Januar 18 Uhr geöffnet. Solange könnten die Würzburger Kickers noch Spieler verpflichten oder abgeben. Am Montag präsentierten sie mit Defensivmann Lukas Fröde von Werder Bremen den ersten Winterneuzugang. Gut möglich, dass sich gerade im Offensiv-Bereich noch etwas tut. In den vergangenen beiden Winterpausen holte Bernd Hollerbach jeweils noch wichtige Bausteine für den Erfolg in der Rückserie. 2015 wurde mit Nico Herzig ein erfahrener Innenverteidiger geholt. Im letzten Jahr kamen mit Emanuel Taffertshofer und Torjäger Elia Soriano ebenfalls zwei Spieler, die auch derzeit wichtige Leistungsträger sind.Kickers-Hauptsponsor Flyeralarm ist ebenso beim österreichischen Bundesligisten Admira Wacker Mödling Hauptsponsor. Deshalb kann es gut sein, dass von dort noch ein Spieler kommt. Die Kickers hatten angekündigt, dass beide Klubs weiter kooperieren werden. Würzburgs Ex-Kapitän Amir Shapourzadeh ist dort seit 1. Januar Manager.

Erstellt: 03.01.17 - 06:00 Uhr



