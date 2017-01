Basketball: Bauermann will mit den Baskets hoch hinaus

Neuer Trainer von s.Oliver Würzburg vorgestellt. Am Montagvormittag wurde Dirk Bauermann präsentiert. Er möchte mit den Baskets in den nächsten Jahren hoch hinaus. Zunächst sei es zwar wichtig die Mannschaft zu stabilisieren. Man wolle aber in dieser Saison noch in Richtung Playoffs angreifen, so Bauermann auf einer Pressekonferenz am Montag. Es sei ihm schwer gefallen den Nationaltrainerposten im Iran aufzugeben, um nach Würzburg zu wechseln. Das Konzept hätte ihn aber schlussendlich überzeugt. Mit einer neuen Halle und Verstärkungen sollen sich die Baskets in Zukunft langfristig zu einem Spitzenteam in Deutschland entwickeln, so der Plan von Bauermann.Dirk Bauermann ist einer der bekanntesten Gesichter des deutschen Basketballs. Er trainierte in der Bundesliga Leverkusen, Bamberg und den FC Bayern und holte insgesamt neunmal die Deutsche Meisterschaft. Außerdem war er auch Trainer der Deutschen Nationalmannschaft. 2005 wurde er Vizeeuropameister, der Würzburger Dirk Nowitzki war damals der wichtigste Spieler des Teams.

