Burgsinn: Mit knapp drei Promille auf dem Gehsteig

Foto: Funkhaus Würzburg

Mit einem Vollrausch ins neue Jahr. In der Neujahrsnacht wurde ein besoffener Mann von der Polizei auf dem Gehsteig in Burgsinn gefunden. Der 40-Jährige konnte nicht geweckt werden und weil er vermutlich verletzt war, wurde der Rettungsdienst gerufen. Dort wurde der Mann aber wieder munter und begann in dem Rettungswagen zu randalieren. Nach seiner Krankenhausbehandlung wurde er deshalb in die Arrestzelle der Polizei gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp 3 Promille.

Erstellt: 02.01.17 - 13:32 Uhr



zurück zur Übersicht