Würzburg: gesuchter Betrüger landet an Silvester im Knast

Schlechter hätte das neue Jahr für einen 39-Jährigen Mann in Würzburg wohl nicht beginnen können. Er war am Silvester-Nachmittag am Hauptbahnhof in eine Kontrolle geraten. Dabei zeigte sich, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen Betrugs hatte er noch 120 Tage abzusitzen. Die Strafe musste er direkt antreten – so saß er beim Jahreswechsel schon hinter Gittern.

Erstellt: 02.01.17 - 11:05 Uhr



