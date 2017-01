Fußball: Kickers verpflichten Defensiv-Spezialist Lukas Fröde

Foto: FWK

Die Würzburger Kickers haben ihren ersten Winter-Neuzugang. Von Werder Bremen wechselt Defensiv-Spezialist Lukas Fröde an der Dallenberg. Der 21-Jährige hatte auch bei mehreren anderen Vereinen auf der Wunschliste gestanden. Fröde bringe trotz seines jungen Alters schon viel Erfahung mit, habe gleichzeitig aber noch viel Entwicklungspotential, freut sich Coach Bernd Hollerbach.Mit Kickers-Innenverteidiger Clemens Schoppenhauer hatte Lukas Fröde in der Saison 2013 / 2014 gemeinsamen in der zweiten Mannschaft von Werder Bremen in der Regionalliga gespielt. Zudem hat er bereits zwölf Partien in der ersten Bundesliga bestritten.

Erstellt: 02.01.17 - 10:45 Uhr



zurück zur Übersicht