Fußball: Kickers starten aus der Winterpause

Foto: FWK

Es wird wieder ernst für die Würzburger Kickers. Am Montag startet die Vorbereitung für die Rückrunde für die Mannschaft von Bernd Hollerbach. Zur Winterpause stehen die Rothosen auf einem gesicherten Mittelfeldplatz in der Tabelle. Sie haben bereits 13 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Das große Saisonziel Klassenerhalt wollen die Kickers so schnell wie möglich erreichen.Am Sonntag fliegen die Kickers dann schon ins Trainingslager nach Marbella nach Spanien. Dort werden sie vor allem im spielerischen Bereich arbeiten. Mit dem Trainingsauftakt am Montag öffnet sich auch das Transferfenster für mögliche Neuverpflichtungen für die Rückrunde.

Erstellt: 02.01.17 - 06:04 Uhr



