Basketball: s.Oliver präsentiert Neu-Trainer Dirk Bauermann

Foto: Max B. / wikipedia.org

s.Oliver Würzburg präsentiert seinen neuen Trainer. Am Montagvormittag wird Dirk Bauermann offiziell als neuer Head-Coach der Basketballer präsentiert. Er wird seine Ziele und Pläne mit Würzburg genauer vorstellen. Wie berichtet löst Bauermann Doug Spradley ab, von dem sich die Bundesliga-Basketballer an Silvester getrennt haben. Bauermann hat einen Vertrag bis 2020 unterschrieben.Gegenüber der DPA kündigte er an, er wolle den Würzburger Basketball langfristig in der deutschen Spitze etablieren. Bauermann war zuletzt Nationaltrainer des Iran. Davor holte er als Trainer mit Leverkusen und Bamberg neun deutsche Meistertitel und vier Pokalsiege. Außerdem war Coach der deutschen Nationalmannschaft.

Erstellt: 02.01.17 - 06:42 Uhr



