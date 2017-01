Würzburg: Mehr Silvestermüll aber weniger Scherben

Foto: CFalk / pixelio.de

Die Stadtreiniger in Würzburg hatten am Neujahrsmorgen viel zu tun. Im direkten Innenstadtbereich, rund um den Main wurden noch in der Nacht und am Morgen 6,85 Tonnen Silvestermüll beseitigt. Das ist gut eineinhalb Tonnen mehr als im Jahr davor. Die Stadtreiniger mussten aber weniger Scherben beseitigen. So hätten die meisten Feiernden ihre leeren Sektflaschen abgestellt und nicht zerschlagen.Die Stadtreiniger waren ab kurz nach Mitternacht mit 33 Personen und 15 Fahrzeugen im Einsatz. Beispielsweise musste die Löwenbrücke schnell gesäubert werden, damit dort wieder Autos fahren konnten. Unterstützt wurden die Stadtreiniger, wie in den letzten Jahren auch, von 40 freiwilligen Helfern der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde.

Erstellt: 01.01.17 - 15:22 Uhr



zurück zur Übersicht