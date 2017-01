Mainfranken: Ruhige Silvesternacht für Rettungsdienst und Feuerwehr

Foto: Dr. Klaus-Uwe Gerhardt / pixelio.de

Die Silvesternacht ist in Mainfranken ruhig geblieben. Abgesehen von einem Brand an einem Mehrfamilienhaus am Würzburger Heuchelhof gab es keine größeren Einsätze. Insgesamt meldet die Würzburger Leistelle 136 Einsätze in ganz Mainfranken. In 115 Fällen ging es dabei um Verletzungen, teilweise nach Schlägereien. Die Feuerwehr musste insgesamt 21 Mal ausrücken, vor allem zwischen Mitternacht und vier Uhr. Im Vergleich zu den letzten Silvesternächten sei die Nacht aber ruhig gewesen, heißt es aus der Leitstelle.

Erstellt: 01.01.17 - 10:08 Uhr



