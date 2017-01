Mainfranken: Vier Babys kommen in der Neujahrsnacht

Foto: Privat

In der Neujahrsnacht sind vier Babys in Mainfranken geboren worden. Alle kamen in Würzburg zur Welt. Zwei Kinder wurden in der Uniklinik geboren und zwei im Missio. Das erste Kind im neuen Jahr war ein Junge und heißt Leo. Er kam um 1.12 Uhr im Missio zur Welt.Die Krankenhäuser in Kitzingen und Schweinfurt hatten in der Neujahrsnacht noch keine Geburten.

Erstellt: 01.01.17 - 08:51 Uhr



